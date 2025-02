History of Fight: a Genova lo show di pugilato e savate

L’appuntamento è per la serata di domani, sabato 22 febbraio, a Genova nel nuovo Palasport della Fiera. Il teatro di History of Fight che porterà sul ring atleti nazionali e internazionali di pugilato e savate, nobili sport da combattimento che hanno radici profondissime nel capoluogo ligure.

Saranno 11 in totale i match divisi tra Pro e Future, la categoria dedicata ai giovanissimi campioni.

Si comincia alle 19 in un serata che promette spettacolo con sei incontri di savate (una disciplina parente stretta del pugilato e nella quale è consentito anche l’uso dei piedi) e quattro di pugilato.

L’evento è organizzato in sinergia da Elite Top Fight e Andrea Doria e porterà avanti alcuni accorgimenti già sperimentati negli ultimi tempi, a partire dalla riduzione del numero delle riprese (3 per i match singoli, 5 per quelli titolati): ‘Questo ci permette non solo di salvaguardare la salute degli atleti dai danni a lungo termine – dice Federico Trani di Elite Top Fight - ma anche di spettacolarizzare il match in modo tale da renderlo fruibile a tutte le persone, non solo agli addetti ai lavori’.

La vetrina di Genova, che avrà come testimonial anche Clemente Russo, due ori mondiali e due argenti olimpici tra i tanti titoli in carriera, sarà di prestigio assoluto.

La campana a bordo ring scandirà lo scambio di colpi tra atleti di calibro internazionale: ‘Arriveranno i migliori dall’Italia e da tutta Europa, nonché i giovani talenti che abbiamo selezionato per il nostro circuito – continua Trani -. Abbiamo una rete di scout e di tecnici che ci supporta selezionando atleti in base alle capacità atletiche sul ring, ma anche sulla scorta di quelle morali. Il che significa avere un certo tipo di comportamento, un certo tipo di rispetto verso l’avversario e verso il luogo in cui si combatte, che è sacro’.