Piccoli progressi per Bonicelli: il ginnasta torna a parlare e ad alimentarsi naturalmente dopo l'incidente alle Universiadi

Il portacolori della Ghislanzoni Gal di Lecco è ancora ricoverato all'Ospedale Niguarda di Milano dove sta recuperando dopo la caduta dagli anelli
Passo dopo passo, Lorenzo Bonicelli sta cercando di riprendere in mano la propria vita. Il ginnasta della Ghislanzoni Gal di Lecco è ancora ricoverato all'Ospedale Niguarda di Milano dopo la terribile caduta dagli anelli alle Universiadi Estive andate in scena in Germania, tuttavia le sue condizioni sono in miglioramento.
Come spiegato dal presidente della società Paolo Gilardoni in un'intervista al Corriere della Sera, Bonicelli avrebbe ricominciato a parlare e ad alimentarsi in maniera naturale: "Gli hanno levato una cannula (l'atleta era stato sottoposto a tracheotomia, NdR), riesce finalmente a scambiare qualche parola con chi gli è vicino - ha spiegato Gilardoni -. Certo, la voce è ancora alterata perché mantiene una cannula piccola che lo aiuta a respirare".
Piccoli progressi, ma che fanno pensare come Bonicelli possa pian piano tornare alla vita di tutti giorni, grazie anche al sostegno della famiglia e della fidanzata Lisa che rimangono costantemente al suo capezzale.
