NFL, i Baltimore Ravens perdono nel Thanksgiving Day contro i Cincinnati Bengals e cedono il passo nell'AFC North

Decisivo è stato senza dubbio il contributo di Joe Burrow che, dopo un inizio in sordina, ha ritrovato sé stesso penetrando la difesa dei Ravens e completando sette passaggi su quattordici che hanno consentito a Ja'Marr Chase di trascinare la formazione. Discorso diverso invece per Lamar Jackson che ha impattato contro la difesa dei Bengals, confermando le difficoltà in fase offensiva già viste nel corso di questa stagione.