NFL, i Baltimore Ravens perdono nel Thanksgiving Day contro i Cincinnati Bengals e cedono il passo nell'AFC North

La franchigia del Maryland è stata superata per 14-32 dalla squadra di Zac Taylordi Marco Cangelli
I Baltimore Ravens perdono un'occasione per allungare in AFC North e al tempo stesso consentono ai Cincinnati Bengals di risorgere nel Thanksgiving Day. La franchigia del Maryland ha subito nella Week 12 della NFL la sesta sconfitta della stagione venendo superata per 14-32 dalla squadra di Zac Taylor, ritornata al successo dopo oltre un mese.
Decisivo è stato senza dubbio il contributo di Joe Burrow che, dopo un inizio in sordina, ha ritrovato sé stesso penetrando la difesa dei Ravens e completando sette passaggi su quattordici che hanno consentito a Ja'Marr Chase di trascinare la formazione. Discorso diverso invece per Lamar Jackson che ha impattato contro la difesa dei Bengals, confermando le difficoltà in fase offensiva già viste nel corso di questa stagione.
I Baltimore Ravens si fermano quindi a quota cinque successi, perdendo la vetta dell'AFC North a favore dei Pittsburgh Steelers, prossimi avversari degli uomini di John Harbaugh nella sfida di domenica 7 dicembre. I Cincinnati Bengals si portano invece al terzo posto nella Division preparandosi al match contro i Buffalo Bills.