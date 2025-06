Gasherbrum IV Expedition 2025: sulle tracce di Bonatti e Mauri

“Oltre a questa spedizione, il CAI sostiene quest'anno i più bei nomi dell’alpinismo italiano attualmente in attività, con diversi progetti alpinistici. Il Gasherbrum IV e in particolare questa via - che porta il nome di Bonatti e Mauri - sono un mito per generazioni di alpinisti. Il fatto stesso che - a quasi settant'anni dalla sua apertura - essa non sia mai stata ripetuta, la dice lunga sulla sua difficoltà tecnica. Auguriamo a questi ragazzi tutta la fortuna e il coraggio per affrontare una sfida del genere”. (Antonio Montani - Presidente generale CAI)