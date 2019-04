Europei, Chamizo d'oro: è nella storia della lotta

10/04/2019

Doppio oro europeo per l'Italia . Frank Chamizo sale sul tetto d'Europa per la terza volta nella lotta, Nino Pizzolato vince nel sollevamento pesi categoria 81 kg. Dopo il trionfo nei 65 kg (nel 2016) e il successo nei 70 kg (nel 2017), Chamizo l'azzurro ha scritto a Bucarest la storia della lotta libera: l'azzurro superando in finale il francese Khadjiev per 8-0 nei 74 kg (categoria olimpica) è diventato il primo atleta continentale a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro di 3 differenti categorie. Chamizo, bronzo a Rio 2016 nei 65 kg, l'anno scorso si era dovuto accontentare del terzo gradino del podio, proprio nei 74 kg. Il prossimo obiettivo saranno gli European Games di Minsk a giugno, con vista sui Mondiali.

PESI, PIZZOLATO VINCE NEGLI 81KG

Nino Pizzolato ha invece trionfato nella categoria 81 kg di sollevamento pesi a Batumi, in Georgia. L'azzurro è salito sul gradino più alto del podio al termine di una prova emozionantissima e ricca di colpi di scena, conquistando l'oro di totale con 356 kg e anche di slancio con 201 kg, con tanto di record Europeo di specialità e di totale Under 23. Acerrima concorrenza per Pizzolato, che nell'ultima alzata si è giocato tutto, dopo un esercizio di strappo non andato per il meglio e nel quale Nino si è piazzato addirittura settimo. Per l'azzurro di Castelvetrano, che a 23 anni vince il suo primo titolo continentale, si tratta di un successo chiave in vista di Tokyo 2020.