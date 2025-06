Coventry diventa ufficialmente presidente del CIO: "Il movimento funziona solo se restiamo uniti"

"Presidente Bach, il Movimento è stato servito da te con pura passione e determinazione per dodici anni. Ci hai tenuti uniti in alcuni dei periodi più turbolenti. Ci hai detto: 'Anche se sarete in fondo alla sala, voglio vedere le vostre mani alzate e voglio ascoltarvi'. Questo è rimasto impresso nella nostra memoria come atleti - ha spiegato Coventry nel discorso inaugurale nella quale ha ringraziato anche i famigliari -. Siete i miei costanti promemoria dell'importanza di questo Movimento, del perché deve cambiare, del perché dobbiamo abbracciare le nuove strade. Vorrei anche ringraziare tutti i genitori presenti in sala e tutti quei milioni di genitori in tutto il mondo per il sacrificio che fanno ogni giorno affinché i loro figli realizzino i loro sogni".