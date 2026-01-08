Biathlon, vittoria triste per Giacomel: "In ricordo di Bakken"

A livello sportivo, grazie a una gara con pochissime sbavature, il campione di Vipiteno è salito al secondo posto nella classifica di specialità. Ma l'esultanza è stata strozzata in gola anche dalle lacrime per Bakken, per cui si è tenuto un minuto di raccoglimento prima della gara: "Ho tante sensazioni nella testa, tristezza e rabbia. Quando viene a mancare qualcuno molto speciale, ti si stravolge un po' il quotidiano. Ma bisogna tornare a fare il proprio lavoro nel miglior modo possibile e credo di averlo fatto nei giorni scorsi, anche se è stato difficile".