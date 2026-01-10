Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

La Fiamma di Milano Cortina 2026 è arrivata a Cuneo

10 Gen 2026 - 21:13

Una piazza Galimberti gremita ha accolto l'arrivo della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 a Cuneo. Ad accendere il braciere, in veste di ultima tedofora della tappa cuneese, l'ex marciatrice Elisa Rigaudo. Prima di lei sul palco sono salite due grandi sciatrici, l'ex campionessa del fondo Stefania Belmondo (dieci medaglie olimpiche in carriera) e Marta Bassino, fermata da un infortunio a pochi mesi dai giochi: "Sicuramente le italiane sapranno stupirci, io le vedrò da casa. Sarà bellissimo", ha detto la borgarina. La cerimonia si era aperta con il saluto delle autorità, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e l'assessore regionale allo Sport, Paolo Bongioanni. Poi l''amarcord' con la fiaccola di Cortina 1956 portata da Gabriella Arnol, figlia del generale degli Alpini Piero Arnol che fu componente del comitato organizzatore settant'anni fa. La torcia, giunta dalla Liguria, ha attraversato il centro cittadino passando di mano in mano per sei chilometri: all'arrivo a Cuneo la mobilitazione pacifica del coordinamento Cuneo per Gaza, contro la partecipazione di Israele ai giochi. Domenica sarà la volta della seconda tappa nella Granda, con partenza da Bra e passaggi a La Morra e Alba, per poi proseguire verso Asti e giungere nel pomeriggio a Torino. 

Ultimi video

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

I più visti di Altri Sport

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:13
La Fiamma di Milano Cortina 2026 è arrivata a Cuneo
21:01
Pattinaggio di velocità, agli Europei argento e bronzo per l'Italia
20:13
Europei pallanuoto: Settebello con Turchia, Del Lungo: "Tanti avversari duri"
20:08
Sci alpino, stagione finita per austriaca Egger caduta a Zauchensee
19:50
Scherma, Cdm fioretto: Bianchi e Lombardi bronzo a Parigi