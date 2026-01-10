Pattinaggio di velocità, agli Europei argento e bronzo per l'Italia

Altre due medaglie per l'Italia ai campionati europei di pattinaggio di velocità in corso in Polonia: Riccardo Lorello e Davide Ghiotto hanno conquistato l'argento e il bronzo, sui 5000 metri, chiudendo la loro prova con il tempo di 6'14"497 e 6'17"009. Gli azzurri sono stati battuti solo dal polacco Vladimir Semirunniy, autore del nuovo record dell'anello (6'11"134). Settimo posto per Michele Malfatti. Nei 500 metri donne ha brillato Serena Pergher, quarta con il crono di 38"549. La giovane azzurra si è classificata alle spalle delle polacche Kaja Ziomek-Nogal (37"791), Andzelika Wojcik (38"274) e dell'olandese Isabel Grevelt (38"372). Da rimarcare anche l'ingresso nella top-ten di Maybritt Vigl, decima con il riscontro di 39"468. Nei 1.500 settima Francesca Lollobrigida in 1'59"632. La ventenne Emily Tormen, al debutto assoluto in una rassegna continentale, ha concluso in decima posizione.