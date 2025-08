La neve d'estate accende il fuoco olimpico: a Livigno la BWT 1K Shot, lo sci in agosto

Anche per loro, come per Pellegrino, sarà la prima uscita stagionale sulla neve, nell’anno più importante della loro giovane (e già titolatissima) carriera: quello che li vedrà competere per le medaglie a Cinque Cerchi in casa, proprio a Livigno. A condividere il palcoscenico con loro ci saranno anche i big del Livigno Team e i giovani dello Sporting Club, in un mix generazionale di talento, passione e visione: un’occasione non solo tecnica, ma profondamente simbolica, il continuo passaggio del testimone alle prossime generazioni.