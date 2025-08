Atletica: fisioterapia e idrokinesi, recupero Jacobs in vista dei Mondiali

Il recupero non è più un momento passivo dell'allenamento ma parte integrante della performance di ogni atleta. Nella corsa - soprattutto a livello agonistico - può fare la differenza tra una medaglia e un infortunio. Lo sa bene Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, che ha recentemente dovuto rallentare la sua preparazione a causa di una lesione muscolare. L'infortunio riportato durante una gara a Miami a marzo 2025 ha coinvolto il bicipite femorale e ha richiesto l'interruzione immediata delle competizioni e l'avvio di un programma di riabilitazione strutturato. In vista dei Campionati Mondiali di atletica di Tokyo 2025, in programma per settembre, Jacobs sta seguendo un percorso intensivo di recupero.