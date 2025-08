Tennistavolo, Mondiali a squadre: nuovo format a Londra 2026 per edizione centenario Roma, 4 ago. (LaPresse)

I campionati mondiali a squadre di Londra 2026 celebreranno il centenario della prima edizione della rassegna iridata, che si svolse sempre nella capitale inglese, e della fondazione della International Table Tennis Federation. Per festeggiare questo prestigioso traguardo, l'Ittf ha delineato un format di gioco completamente nuovo. La competizione vedrà la partecipazione di 64 squadre sia maschili sia femminili, con un ampliamento significativo rispetto alle 40 dei campionati più recenti. Più nazioni avranno, dunque, l'opportunità di competere sul palcoscenico più importante. Il torneo si svolgerà nella Copper Box Arena, che ospiterà le fasi iniziali dal 28 aprile al 1° maggio, e nella Wembley Arena, dove dal 2 al 10 maggio i milgiori team si sfideranno per la vittoria finale. Le 64 compagini di ciascun genere saranno suddivise in 16 gironi da quattro. In ognuno si disputerà un round robin completo, con tre partite per squadra. La principale innovazione risiede nella struttura. La Fase 1a vedrà le otto nazioni d'élite (le prime sette in classifica più l'Inghilterra, Paese ospitante) divise in due gironi. Gli incontri determineranno le teste di serie per il tabellone principale, al quale tutte saranno qualificate automaticamente. La Fase 1b comprende le restanti 56 squadre ripartite in 14 gironi. Le 14 vincitrici accederanno direttamente, assieme alle sei migliori seconde classificate. Le restanti otto seconde affrontano un turno preliminare a eliminazione diretta, con quattro partite, e le vincitrici otterranno il pass per il main draw a 32 squadre. La finale femminile andrà in scena sabato 9 maggio e la maschile domenica 10.