Motociclismo, Aprilia vince in Usa e sale sul podio a Suzuka

MASSIMO RIVOLA, CEO APRILIA RACING

“Il secondo titolo consecutivo in MotoAmerica nella classe Twins Cup conquistato dal giovane Di Mario è una conferma del suo talento e della bontà della RS 660, in un campionato decisamente difficile e combattuto. Alessandro e il suo Team Robem Engineering meritano un enorme applauso per il lavoro svolto durante tutta la stagione. Quanto fatto in Giappone dal Team Revo/M2 Racing è altrettanto speciale. Un team italiano che affronta per la prima volta una sfida così complicata in un circuito come Suzuka, pieno di insidie e di piloti specialisti di quella pista, è qualcosa che ricorderemo. Kevin, Simone e Flavio sono stati impeccabili così come il Team. Impeccabile è stata anche l’Aprilia RSV4 che in questa specialità del Mondiale Endurance può certamente recitare un ruolo da protagonista nella Superstock, una categoria che in futuro sarà sempre più importante.”