Wout Van Aert potrebbe recuperare per il Giro d'Italia: "Decideranno i medici se sarà fattibile"

CICLISMO

Il belga del Team Visma | Lease a Bike potrebbe recuperare in tempo per la partenza fissata a Venaria Reale il prossimo 4 maggio

© Getty Images L'esito della terribile caduta all'Attraverso Le Fiandre sembrava aver posto una pietra tombale sulla partecipazione di Wout Van Aert al Giro d'Italia. Il belga del Team Visma | Lease a Bike aveva inserito per la prima volta in carriera la partecipazione alla Corsa Rosa nel proprio calendario, tuttavia la frattura di clavicola, sterno e sette costole sembrava non lasciargli scampo. Una piccola luce di speranza si è però riaccesa nelle ultime ore quando Grischa Niermann, direttore sportivo della squadra olandese, ha parlato di un possibile rientro proprio in vista della partenza di Venaria Reale il prossimo 4 maggio.

Vedi anche ciclismo Ciclismo, frattura di clavicola, sterno e costole per Wout Van Aert: a rischio il Giro d'Italia "Al momento non abbiamo notizie sull’inizio del processo di recupero. Ci penseremo nei prossimi giorni e lasceremo che i medici decidano quello che sarà possibile fare" ha spiegato il tecnico al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. Chiaramente è ancora tutto in divenire, considerato che Van Aert ha nel mirino i Giochi Olimpici di Parigi 2024, motivo per cui ogni valutazione va presa in funzione di quell'appuntamento.

Con ogni probabilità non si tenterà di forzare il recupero, ma si lavorerà giorno dopo giorno per valutare se eventualmente schierarsi al Giro. Se la clavicola non appare un grosso problema, a pesare maggiormente sono sterno e costole che vanno a influenzare anche sulla respirazione del 29enne di Herentals e che potrebbero causargli dolore nei momenti in cui si trova sotto sforzo.

Non va quindi escluso nulla, compresa un'eventuale virata verso l'amato Tour de France, lasciato da parte proprio per puntare alla rassegna a cinque cerchi con maggiore calma, ma che al tempo stesso potrebbe diventare utile nel caso in cui saltasse la rassegna tricolore. Servirà aspettare e scoprire quale sarà la decisione definitiva.