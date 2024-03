Ciclismo, frattura di clavicola, sterno e costole per Wout Van Aert: a rischio il Giro d'Italia

CICLISMO

Il capitano del Team Visma – Lease a Bike è caduto nel corso dell'Attraverso le Fiandre dovendosi così sottoporre a un intervento chirurgico all'ospedale di Ronse

© afp La situazione di Wout Van Aert è peggiore di quanto apparsa inizialmente. Il capitano del Team Visma – Lease a Bike è caduto durante l'Attraverso le Fiandre riportando la frattura di clavicola, sterno e sette costole. Condotto prontamente all'ospedale di Rose il fuoriclasse belga sarà costretto a saltare l'intera Campagna del Nord composta da Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Amstel Gold Race, tuttavia potrebbe esser a rischio anche la sua prima partecipazione al Giro d'Italia.

Come riportato dal portale Het Nieuwsblad, il personale medico intervenuto in gara ha riscontrato subito delle fratture costringendo Van Aert ad alzare bandiera bianca e raggiungere il vicino nosocomio in ambulanza, tuttavia in occasione del trasferimento in serata all'ospedale di Ronse è arrivata la conferma della rottura anche dello sterno.

L'atleta sarà sottoposto nella giornata di giovedì 28 marzo a un intervento chirurgico per ridurre le varie fratture, tuttavia non c'è certezza sulla data del rientro, motivo per cui potrebbe esser messo a repentaglio anche la sua partecipazione alla Corsa Rosa, utile per preparare le Olimpiadi. Qualora i tempi dovessero allungarsi non va esclusa un ripiego sul Tour de France come compiuto in questi ultimi anni lavorando così anche a favore del compagno Jonas Vingegaard.

Vedi anche ciclismo Ciclismo: Matteo Jorgenson vince a sorpresa l'Attraverso le Fiandre, 7° posto per Jonathan Milan "Si tratta di un politrauma. Cose del genere le vediamo solo negli incidenti stradali gravi. E poi conosciamo solo i danni in superficie. In caso di incidente a 80 o 90 km/h, anche l’interno può essere gravemente danneggiato. Ulteriori ricerche dovranno ora dimostrare se ci sono altri danni - ha spiegato il medico Kris Vandermieren, riferimento sanitario dell’Associazione Ciclistica Belga, ai microfoni di Sporza.be -. Una crepa nello sterno guarisce da sola, ma ci vuole tempo. Potrebbero volerci anche mesi. La linea di frattura è sempre in movimento, anche perché nel frattempo l’organismo continua a respirare, quindi anche questa fattispecie non guarisce facilmente. Bisogna attendere 3-6 settimane.”

Chi salterà i prossimi appuntamenti agonistici sarà anche il connazionale Jasper Stuyven che ha riportato una frattura alla clavicola, mentre sono state riscontrate solo escoriazioni per Biniam Girmay e Mads Pedersen che dovrebbero esser regolarmente al via della Ronde Van Vlaanderen in programma domenica 31 marzo.