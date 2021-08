Vuelta: Storer-bis. Roglic attacca, cade e perde la maglia  

VUELTA

L’australiano vince ancora in fuga. Lo sloveno si muove in salita, scivola in discesa e cede il primato al fuggitivo Eiking



Giornata dalla sceneggiatura ricca di colpi di scena alla Vuelta 2021. La decima tappa, da Roquetas de Mar a Rincón de la Victoria, vede la seconda vittoria in quest’edizione di Michael Storer (Team DSM), abile a staccare gli altri fuggitivi di giornata sull’unica salita in programma. Tra gli uomini di classifica, il leader Primoz Roglic (Jumbo-Visma) attacca sulla salita finale, distanzia tutti i rivali ma sbaglia una curva in discesa, venendo ripreso. Il gruppo concede troppo spazio e la maglia rossa passa a Christian Odd Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), quinto di giornata.

Il disegno della tappa strizza l’occhio ai cacciatori di tappe e sono tanti gli uomini che provano a portare via la fuga. Il tentativo buono si sgancia soltanto dopo 60 km e comprende 31 atleti, tra cui gli italiani Benedetti, Bagioli e Trentin. La Jumbo-Visma della maglia rossa Primoz Roglic, come già avvenuto in altre giornate, si disinteressa della loro azione e lascia che il margine superi i 13 minuti. Come prevedibile, la tappa si decide sul Puerto de Almachar: l’attacco buono arriva da Michael Storer (Team DSM), già vincitore della settima frazione, che si muove a tre chilometri dallo scollinamento e stacca tutti. L’australiano vola così verso il suo secondo successo in questa Vuelta, mentre dietro Vansevenant batte Champoussin per il secondo posto di giornata. Eiking è quinto e guarda il cronometro per conoscere la sua sorte, ma il gruppo arriverà a più di 11 minuti da lui, permettendogli di diventare leader.

Tra gli uomini di classifica, una dozzina di minuti più indietro, a pochi chilometri dallo scollinamento a sorpresa attacca la maglia rossa Primoz Roglic, ormai sicuro di perdere il primato nella generale, preoccupato di concedere troppo spazio a Eiking e G. Martin. Lo sloveno guadagna presto mezzo minuto su Mas, Lopez, Haig e Vlasov, i più brillanti, ma sbaglia in discesa e finisce a terra, venendo ripreso da questi corridori e da Grosschartner. Più indietro Bernal, A. Yates, Aru e Ciccone perdono terreno dagli altri big. Ora Eiking ha 58” su Martin e 2’17” su Roglic in classifica generale.