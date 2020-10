Vuelta: prima gioia per Soler, Roglic resta leader

VUELTA

Mark Soler vince la seconda tappa della Vuelta di Spagna 2020. L'iberico trionfa nella Pamplona-Lukinberre grazie all'ottimo lavoro da parte della Movistar nella seconda parte della frazione, che gli consente di ottenere il suo primo successo nella corsa di casa anticipando proprio il leader della classifica generale Primoz Roglic, che riesce a conservare la maglia rossa. Terzo Daniel Martin, undicesimo l'azzurro Andrea Bagioli.

La seconda tappa va meritatamente a Mark Soler e alla Movistar, autori di un vero capolavoro nella parte finale della frazione. La prima fuga, però, è ad opera di Wellens (Lotto-Soudal), Aranburu (Astana), Hivert (Total Direct Energie), Armirail (Groupama-FDJ) e Serrano (Caja Rural-Seguros RGA). Il vantaggio, dopo alcuni tentativi di allungo in solitaria da parte di ognuno dei cinque in testa, si riduce progressivamente fino ad annullarsi grazie ai ventagli della Movistar: a 25 km dal traguardo, il gruppo si compatta. Carapaz prova a staccarsi, ma lo strappo decisivo è di Mark Soler, che a 10 km dall'arrivo raccoglie i frutti del gran lavoro di squadra della Movistar e accumula vantaggio sul gruppo maglia rossa fino a vincere in solitaria.

Giornata comunque positiva per Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo-Visma, infatti, taglia per secondo il traguardo anticipando Daniel Martin, Richard Carapaz e Alejandro Valverde, altro iberico che beneficia della strategia della Movistar. In classifica generale, cambia poco o nulla: Roglic si conferma in testa alla classifica generale, ma al secondo posto c'è ora Martin, che insegue a -9", con Carapaz terzo a -11". Più staccato, invece, l'azzurro Andrea Bagioli, primo tra gli italiani anche nella seconda tappa ma ora a 1'46" da Roglic.