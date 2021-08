Vuelta: Philipsen vince la volata di Albacete, Elissonde nuova maglia rossa  

CICLISMO

Il belga dell'Alpecin-Fenix anticipa Jakobsen e Alberto Dainese, il francese della Trek-Segafredo leader della classifica generale dopo la caduta di Taaramäe

Jasper Philipsen concede il bis e conquista la sua seconda tappa alla Vuelta 2021: nella quinta frazione, la Tarancón-Albacete, il belga dell'Alpecin-Fenix vince la volata anticipando Fabio Jakobsen e l'azzurro Alberto Dainese. L'arrivo stravolge la classifica generale: Kenny Elizondo (Trek-Segafredo) approfitta di una caduta di Rein Taaramäe ed è il nuovo proprietario della maglia rossa, con 5" di vantaggio su Roglic.

La quinta tappa della Vuelta 2021 ribalta i pronostici della vigilia e con un finale a sorpresa cambia la classifica generale, nonostante 184,4 km pianeggianti più adatti ai velocisti ed apparentemente di transizione nella corsa alla vittoria finale: la caduta nella parte conclusiva della frazione, infatti, stravolge i piani di tutti i corridori, Rein Taaramäe su tutti. Dopo appena 2 km dalla partenza di Tarancón, sono in tre a staccarsi: Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA), Azparren (Euskaltel-Euskadi) e Sanchez Mayo (Burgos-BH). Il terzetto arriva ad accumulare anche 7 minuti di vantaggio sul gruppo degli inseguitori, dove Deceuninck-Quick Step e Groupama-FDJ fanno l'andatura. La situazione non cambia neanche dopo l'unico sprint intermedio, con Lazkano primo davanti a Sanchez Mayo, che col passare dei km si stacca dalla testa della corsa.

Successivamente è il turno di Azparren, che lascia andare via il corridore della Caja Rural-Seguros RGA. Dietro, però, gli inseguitori iniziano ad accelerare, e l'ormai residuo vantaggio crolla: a 15,7 km, il gruppo è compatto. A 11,6 km, però, arriva una serie di cadute che divide nettamente in due il gruppo: tra i corridori coinvolti anche Rein Taaramäe. Dopo lo stop forzato, l'estone della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux accelera nel tentativo di recuperare terreno e conservare la leadership in classifica generale, ma non riesce a ridurre il distacco dalla testa della corsa e dice addio alla maglia rossa, che passa al francese della Trek-Segafredo Kenny Elissonde.

La tappa, invece, va ad uno strepitoso Jasper Philipsen, che si aggiudica la lunga volata di Albacete e anticipa la Deceuninck-Quick Step di Fabio Jakobsen e un ottimo Alberto Dainese (Team DSM). Una frazione inizialmente considerata ininfluente finisce per stravolgere, ed equilibrare, la classifica generale: con Taaramäe staccato, ora il leader è Elissonde, che però ha solo 5" di vantaggio su Primoz Roglic. Risalgono anche gli italiani: Giulio Ciccone è settimo ad appena 32", insieme a Valverde e Bernal, mentre Fabio Aru e Damiano Caruso sono rispettivamente dodicesimo a +49" e tredicesimo a +55".