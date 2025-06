Ciclismo, campionati italiani: sesta sinfonia per Elisa Longo Borghini

Prosegue il dominio di Elisa Longo Borghini nel mondo del ciclismo femminile azzurro. Sul traguardo di Darfo Boario, sede dei campionati italiani, esulta proprio la 33enne del team Uae-Adq: sesto titolo nazionale, il quinto negli ultimi sei anni. La corsa affronta un circuito ad anello di 130.5km da e verso Darfo Boario Terme, con vari punti-chiave. I più importanti sono il Colle della Maddalena ai -37km e il muro di Cornaleto, 700m al 7.4% da affrontare più volte nel circuito finale. Scattano inizialmente in tre, anche se il gruppo non dà loro corda: all'attacco Matilde Vitillo (Liv AlUla-Jayco), Silvia Zanardi (Human Powered Health) e Sharon Spimi (Team Cycling Café-Cervelò), che non vanno oltre un minuto di margine. Il gruppo diventa compatto ai -42km, poi scatta il forcing dell'Uae-Adq che screma il parco delle favorite. La prima azione di Elisa Longo Borghini arriva ai -38km, non appena inizia il circuito finale, e la seguono solo in due: Monica Trinca Colonel (Liv AlUla-Jayco) ed Eleonora Ciabocco (Picnic).