Ciclismo, campionati italiani: Conca trionfa a sorpresa a Gorizia e conquista la prova in linea

LA GARA

228,8 km da Trieste a Gorizia, con un circuito finale di 26,4 km da ripetere per ben tre volte e un dislivello totale di 3.700 m. Questo il percorso scelto per la prova in linea dei campionati italiani di ciclismo su strada 2025. L’edizione numero 123 si sviluppa quasi interamente sulle strade del Friuli-Venezia Giulia, salvo un breve sconfinamento in Slovenia, e vede come salita regina quella di San Floriano del Collio: 3,7 km di ascesa, con una pendenza media del 5,1% e un tratto intermedio da percorrere in discesa. La prima parte della corsa è pianeggiante e si contraddistingue per il tentativo di fuga di cinque corridori: Manlio Moro (Movistar Team), Samuele Zoccarato (Polti Visit Malta), Alessandro Iacchi (Solution Tech Vini Fantini), Lorenzo Ginestra (Team Swatt Club) e Francesco Carollo (Team Swatt Club). Ha invece dovuto dare forfait prima della gara Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty), secondo lo scorso anno alle spalle del vincitore Alberto Bettiol: il bergamasco due mesi fa si era rotto la mano sinistra e i postumi di quell’infortunio non gli hanno permesso di presentarsi al via oggi.