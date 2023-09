Vuelta, 20a tappa: Sepp Kuss incoronato campione, Poels batte in volata Evenepoel

ciclismo

Lo statunitense della Jumbo-Visma arriva alla passerella di Madrid da leader, mentre la tappa viene vinta dall’olandese della Bahrain Victorious, che chiude in volata davanti ad Evenepoel

© Getty Images Oggi era la giornata decisiva per la Vuelta 2023: Sepp Kuss viene incoronato vincitore e sigla la tripletta per la Jumbo-Visma dopo Giro e Tour. Nella 20.ma e penultima tappa della corsa spagnola si partiva da Manzanares El Real per arrivare a Guadarrama: successo in volata di Poels (Bahrain Victorious), che chiude davanti ad Evenepoel. Terzo posto per Sanchez (Astana Qazaqstan Team).

Kuss riece a completare l’opera ed arrivare a Madrid con la maglia rossa addosso, mentre Poels vince la tappa. Un nutrito gruppo di fuggitivi (tra cui Evenepoel e gli italiani Tiberi, Sobrero, Vendrame e Cattaneo) aprono velocemente un gap di oltre 6’ dal gruppo di inseguitori quando mancano circa 100 km all’arrivo. La Jumbo-Visma non palesa necessità di accelerare e gestisce le energie insieme agli altri team, mentre davanti la Soudal Quick-Step collabora con grande efficacia. Evenepoel sale a 135 punti nella classifica scalatori, più di 80 da Vingegaard, mentre il distacco a -30 km tra i battistrada e il gruppo maglia roja sale intorno ai dieci minuti.

Nel finale accelerano Poels e Van Eetvelt, mentre Roglic inizia a fare l’andatura per difendere Kuss. Risale Remco e accende la volata negli ultimi 350 metri con il ciclista della Bahrain Victorious, che tiene però il comando e vince la tappa. Terzo posto per Sanchez (Astana Qazaqstan Team), settimo Tiberi. Sepp Kuss arriva al traguardo tra emozione e tranquillità e può festeggiare insieme ai compagni della Jumbo-Visma: è lui (ufficiosamente) il trionfatore dell’edizione 2023 della Vuelta. Tripletta storica per il team, che festeggia anche questo traguardo dopo aver vinto Giro d’Italia e Tour de France. Domani la passerella di Madrid.