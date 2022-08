Vuelta, 9a tappa: Meintjes vince a Les Praeres, Evenepoel allunga in classifica

CICLISMO VUELTA

Trionfa il sudafricano sulla durissima salita finale sui compagni di fuga Battistella e Zambanini. Il belga stacca tutti i rivali e consolida la maglia rossa: ora ha 1'12" su Mas

© Ansa A Les Praeres vince Louis Meintjes, ma Remco Evenepoel mette un altro tassello su una Vuelta di Spagna che porta sempre più la sua firma. La nona tappa, con la durissima ascesa finale, premia i fuggitivi: il sudafricano stacca gli italiani Battistella e Zambanini, secondo e terzo. La maglia rossa, invece, distrugge la concorrenza con un grande ritmo: Evenepoel ora guida con 1'12" su Mas e 1'53" su Roglic, alla vigilia del secondo giorno di riposo.

Louis Meintjes vince dalla fuga a Les Praeres, ma la nona tappa della Vuelta porta la firma indelebile di Remco Evenepoel: il belga stacca tutti i big con un grande ritmo e consolida ulteriormente la sua maglia rossa. Frazione ricca di salite, quella odierna, nei 171.4km da Villaviciosa al duro strappo finale: i corridori affrontano quattro GPM prima dell'ascesa verso Les Praeres, coi suoi 3.9km al 12.9% di media e tratti al 23-24%. Dopo qualche tentativo andato a monte, sulla prima salita si forma la fuga, composta da nove corridori: Janssens, Stannard (Alpecin), Guglielmi (Arkea), Battistella (Astana), Zambanini (Bahrain), Gallego (Burgos), van Baarle (Ineos), Meintjes (Intermarché) e Conca (Lotto) superano ben presto i cinque minuti di vantaggio. Il gruppo controlla e decide di lasciare la vittoria di tappa agli attaccanti, concentrandosi sull'avvicinamento all'ascesa conclusiva. Il forcing decisivo è sempre di Julian Alaphilippe, che screma il gruppo per la maglia rossa Evenepoel: il primo attacco sull'ascesa finale è di Ayuso, ma il belga piega tutti i rivali con un grande passo e s'invola da solo. In testa, invece, il protagonista è Meintjes: il corridore dell'Intermarché va a riprendere e staccare Janssens e Battistella, sfruttando le elevate pendenze, e si avvia verso la vittoria di tappa. Il sudafricano ottiene il primo successo nel World Tour, precedendo di 1'01" Battistella e di 1'14" Zambanini, ma l'attesa è tutta per Remco Evenepoel: il belga chiude a 1'34" e guadagna molto sui rivali. Arriva a 2'08'' Ayuso, più indietro Mas (2'18"), Rodriguez (2'20"), Roglic (2'26") e Simon Yates (2'37").

La maglia rossa guadagna dunque su tutti i rivali, prima del secondo giorno di riposo: Evenepoel guida con 1'12" su Mas e 1'53" su Roglic, bravo a reagire nel finale. Martedì la corsa riprenderà con una cronometro: 31km da Elche ad Alicante. Il belga potrebbe ulteriormente allungare, su un terreno a lui favorevole.