Vuelta 2021, tris di tappa per Cort Nielsen

CICLISMO

Il danese regola il gruppetto di fuggitivi. Nessun cambiamento in classifica: Roglic resta maglia rossa

Torna a festeggiare la fuga nella 19ªfrazione della Vuelta 2021. A Monforte de Lemos esulta Magnus Cort Nielsen, alla sua terza vittoria di tappa in quest’edizione. Il danese della EF-Nippo si impone nella volata tra i fuggitivi davanti a Oliveira e Simmons, mentre l’italiano Bagioli è quarto. Nessuna grossa novità in classifica generale: Primoz Roglic (Jumbo-Visma) resta saldamente la maglia rossa a due giorni dalla fine.

Magnus Cort Nielsen completa la sua tripletta di tappa alla Vuelta 2021. Il danese conquista anche la diciannovesima frazione, 191 km da Tapia a Monforte de Lemos, regolando allo sprint il gruppetto di fuggitivi di cui fa parte anche Bagioli, quarto. Primoz Roglic rimane leader della classifica generale, in una giornata tranquilla. Dopo numerosi tentativi, la fuga di giornata si forma sull’azione di undici uomini: Anthony Roux, Mark Padun, Andreas Kron, Lawson Craddock, Magnus Cort Nielsen, Rui Oliveira, Damien Touzé, Antonio Soto, Nico Denz, Quinn Simmons e l’italiano Andrea Bagioli. In testa al gruppo si alternano le squadre dei velocisti, che non lasciano mai troppo margine agli attaccanti di giornata e soprattutto forzano il ritmo sulle salite a inizio tappa per staccare la maglia verde Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step), che puntualmente perde contatto e rimane tagliato fuori dalla lotta per la vittoria di giornata.

Sotto l’impulso del Team DSM e della Bike Exchange il distacco dei fuggitivi crolla rapidamente, mentre una caduta costa caro a Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), decimo in classifica, costretto al ritiro. Il destino degli attaccanti sembra segnato, con il gruppo a meno di un minuto già a una trentina di chilometri dall’arrivo. Ma mentre Touzé, Soto, Denz e Padun vengono ripresi, gli altri sette continuano a spingere e riescono a mantenere 30” di margine sul plotone, il cui inseguimento si fa disperato. La vittoria rimane quindi un discorso tra i superstiti: Craddock tira il gruppetto e prepara la volata del compagno di squadra Cort Nielsen, che parte al momento giusto e batte Oliveira, Simmons e un buon Bagioli. Il gruppo arriva a 18”, regolato in volata dagli italiani Dainese e Trentin: vale solo l’ottavo e il nono posto. In classifica generale, Roglic arriva alla due giorni finale con 2’30” di vantaggio su Mas e 2’53” su Lopez.