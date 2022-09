Vuelta, 17a tappa: Rigoberto Uran vince a Monasterio de Tentudía, Evenepoel controlla

CICLISMO

Colpo doppio del colombiano, che conquista la sua prima vittoria di tappa alla Vuelta e rientra nella top-10. Dopo il ritiro di Roglic, la maglia rossa si limita a gestire Mas

© Getty Images Vincono ancora i fuggitivi nella 17a tappa della Vuelta, sull'arrivo in salita di Monasterio de Tentudía: Rigoberto Uran attacca nel finale e si sblocca nella corsa a tappe spagnola, entrando nel club di chi ha vinto una tappa in tutti i grandi giri. Il colombiano rientra nella top-10, mentre la maglia rossa Evenepoel si limita a controllare Enric Mas, arrivando a 5'11". Si era ritirato Primoz Roglic, dopo la caduta di ieri.

La 17a tappa della Vuelta vede nuovamente vincere gli attaccanti da lontano: Rigoberto Uran sconfigge i compagni d'azione sulla salita finale, entrando nel club di chi ha vinto una tappa in tutti i grandi giri (Giro, Tour, Vuelta). La frazione odierna era iniziata con un ritiro: troppo dolore per Primoz Roglic dopo la brutta caduta di ieri, lo sloveno alza bandiera bianca. I corridori affrontano 162.3km da Aracena all'arrivo in quota di Monasterio de Tentudía: una tappa completamente piatta fino all'ascesa finale, 10.3km al 5% con punte al 12%. Dopo le schermaglie iniziali, si forma una fuga con 13 corridori: Champoussin e Jungels (Ag2r), Gesbert e Guglielmi (Arkéa), Mäder e Wright (Bahrain), Craddock (BikeExchange), Herrada (Cofidis), Uran (EF), Pacher (FdJ), De Marchi (Israel), Elissonde (Trek) e Soler (Uae). Il gruppo lascia molto spazio ai fuggitivi, che superano i sette minuti di vantaggio e vanno di comune accordo fino alla salita.

Sulle prime rampe si muove Lawson Craddock, che guadagna una decina di secondi sui compagni d'azione prima di essere ripreso all'ultimo km. Ci prova Jesús Herrada, ma l'azione decisiva è di Rigoberto Uran, che vince la 17a tappa precedendo Pacher e lo spagnolo: colpo doppio per il colombiano, che rientra nella top-10. Nel gruppo, tira la Movistar per Mas, che tenta due attacchi: Evenepoel risponde presente e i due si marcano, lasciando andare Almeida. Il portoghese chiude a 5'02", la maglia rossa e lo spagnolo a 5'11": perdono qualche secondo gli altri rivali. Remco Evenepoel mantiene dunque la maglia rossa, con 2'01" su Mas e 4'51" su Ayuso: il belga dovrà difendersi domani sull'arrivo in salita dell'Alto de Piornal, 13.5km con punte al 12% che verranno affrontati due volte.