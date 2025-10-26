Logo SportMediaset

CICLISMO SU PISTA

Viviani chiude la carriera con il botto: è oro nell'eliminazione ai Mondiali

L'azzurro vince il titolo a Santiago del Cile nella sua ultima gara dopo l'annuncio del ritiro

26 Ott 2025 - 19:21
© Getty Images

© Getty Images

Elia Viviani ha messo la ciliegina sulla sua strepitosa carriera vincendo la medaglia d'oro nella gara a eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile. Viviani, 36 anni, ha già annunciato il ritiro alla fine di questa stagione e questa era la sua ultima gara da professionista. Il campione veronese, tre volte sul podio alle Olimpiadi (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell'omnium e argento a Parigi 2024 nell'americana) e portabandiera a Tokyo 2021, è salito di nuovo sul gradino più alto del podio e in cima al mondo disputando una prova da dominatore.

Correndo per lunghi tratti in testa, ha rischiato senza mai esagerare il giusto rispondendo agli attacchi dell'olandese Yoeri Havik, poi giunto terzo, e battendo il neozelandese Campbell Stewart, secondo. Viviani aveva vinto l'oro nel 2021 a Roubaix e nel 2022 a Saint-Quentin-en-Yvelines.

Mondiali pista, subito una medaglia d'oro per l'Italia nell'inseguimento donne

