Sci nordico, tre gare per l'edizione 'zero' del circuito NordicTorVda

12 Dic 2025 - 15:11

Nasce il NordicTorVdA, il nuovo circuito di sci di fondo in Valle d'Aosta dedicato a Master, Amatori e U20. E' composto da tre gare che - come si legge in una nota - "uniranno agonismo, tradizione e spirito di comunità. L'edizione 'sero' prenderà il via l'11 gennaio con il Trofeo Mont Nery a Gressoney, proseguirà il primo febbraio con la MarciaGranParadiso a Cogne, e si concluderà il 28 marzo a Saint-Barthélemy con il Memorial Sergio Favre, che decreterà anche i vincitori assoluti del circuito. "L'idea è nata - spiegano gli organizzatori - per dare spazio anche agli amatori, a quelli un po' più 'agé', ma anche ai giovani che non hanno più l'ambizione di entrare in Comitato. Volevamo creare un momento che fosse sì di agonismo, ma anche di convivialità, che si chiuderà con un'apericena e con le premiazioni. Ci saranno diversi premi a sorteggio per tutti". Il regolamento prevede la partecipazione riservata agli atleti tesserati Fisi e l'obbligo di portare a termine tutte le prove per entrare nella classifica generale assoluta. 

