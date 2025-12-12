Logo SportMediaset

Milano-Cortina 2026, Roda: "Brignone e Pellegrino grande esempio"

12 Dic 2025 - 15:21
© fisi

"Quella della Brignone è una bella storia. Di atleti meritevoli noi ne abbiamo alcuni, anche al di fuori di quelli che sono stati scelti e non dobbiamo sminuire altri che hanno fatto e vinto tanto. Però la soddisfazione c'è sempre, è un onore per un'atleta di una federazione portare la bandiera all'apertura di una Olimpiade. Sappiamo quello che ha fatto Fede in questo ultimo anno, ha vinto due coppe del mondo nella generale, è la donna più vincente dello sci alpino in generale". Così a LaPresse, Flavio Roda, presidente della Fisi, nel giorno dell'annuncio dei portabandiera ai Giochi di Milano-Cortina. "Pellegrino è l'unico che ha tenuto testa a questo movimento. Se uno pensa da quanti anni è che combatte e ha fatto risultati prestigiosissimi nel fondo avendo una concorrenza spietata, dai norvegesi a Klaebo. Lui e la Brignone sono un esempio di resilienza assoluto", ha aggiunto. "La Goggia? Sofia è un esempio di quello che è la qualità di un'atleta, la volontà di superare anche momenti difficili. Lei ha avuto la sfortuna da portabandiera a Pechino, ha avuto al consegna del Tricolore a Roma dal presidente Mattarella e poi non ha potuto sfilare perchè si era fatta male. Però avrà tempo per fare un'altra cosa. Per lei diventava difficile stare in piedi tante ore visto che il giorno dopo aveva la discesa", ha sottolineato Roda. "La scelta anche quando vai su personaggi di sport diversi è sintomo di quello che è il nostro movimento, in generale degli sport invernali. E questo onora una carriera anche dal punto di vista dell'immagine. Per la federazione è sempre motivo di orgoglio avere questi atleti che fanno da portabandiera", ha proseguito. Roda è poi tornato sul recupero della Brignone: "Noi cerchiamo come federazione ed è anche un nostro dovere essere vicini agli atleti soprattutto nei momenti difficile, quando tutto va bene è facile per tutti, quando ci sono la difficoltà la federazione deve essere presente e dare il suo contributo. E' una cosa fondamentale, penso che lo stiamo seguendo, facciamo tutto quello che si fa in funzione degli atleti", ha concluso. 

