Van der Poel rilasciato: multa di 1.000 euro dopo gli spintoni alle ragazzine

Mathieu Van der Poel può tornare a casa. Il ciclista olandese, arrestato venerdì sera per aver spintonato due ragazzine di 13 e 14 anni che lo disturbavano in hotel a Sydney, era stato rilasciato tra sabato e domenica in attesa del processo, inizialmente previsto martedì ma in realtà tenutosi già lunedì. Per Van der Poel multa di circa 1.000 euro (per l'esattezza 1.500 dollari australiani) e la possibilità di rientrare in Olanda.