Tridente a Roglic: sua la Tirreno-Adriatico per soli 31 centesimi

19/03/2019

Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la classifica finale della 54.esima edizione della Tirreno-Adriatico. Il corridore della Jumbo-Visma ha strappato la maglia azzurra di leader per soli 31 centesimi al britannico Adam Yates (Mitchelton-Scott); sul terzo gradino del podio, con un ritardo di 30", il danese Jakob Fuglsang (Astana). Nella settima e ultima tappa della Corsa dei Due Mari (WorldTour), una cronometro individuale di 10,1 chilometri sulle strade di San Benedetto del Tronto, successo del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal), che coprendo la distanza in 11'23" ha preceduto di 3" l'azzurro Alberto Bettiol (EF Education First) e di 4" l'olandese Jos van Emden (Jumbo-Visma).