Tour: sul Tourmalet vince Pinot, Alaphilippe secondo, Nibali ci prova                              

TOUR DE FRANCE

Thibaut Pinot si prende la quattordicesima tappa del Tour de France trionfando da solo agli oltre 2000 metri del Tourmalet. Dietro lui arriva la maglia gialla di Alaphilippe che vede tutti gli altri big saltare in sequenza sulle tremende rampe del gigante dei Pirenei. Vincenzo Nibali prova a lasciare il segno andando in fuga, ma viene ripreso subito primo del Tourmalet a 23 km dal traguardo prima di staccarsi nuovamente.

La maglia gialla di Alaphilippe supera con brillantezza quella che per molti era l’insidia maggiore per lui: l’ascesa al Tourmalet, 17 tremendi chilometri con pendenze anche dell’11%. Il francese però arriva secondo al traguardo, battuto solo dal connazionale Pinot, e conferma di essere in una condizione fisica eccellente. La giornata positiva del leader della classifica generale del Tour de France si completa con le difficoltà di tutti gli altri big di classifica: sprofonda Bardet, crolla Adam Yates all’inizio del Tourmalet che metro dopo metro condanna anche Quintana, Uran, Thomas, Valverde, Landa e Fuglsang. In classifica generale ora il vantaggio di Alaphilippe su Thomas, secondo, è oltre i 2 minuti, con l’inglese del Team Ineos che non ha offerto sensazioni positive sulla propria condizione, al contrario del francese della Deceuninck.

Dopo due giornate molto difficili, anche a causa di una condizione fisica precaria, Vincenzo Nibali prova a farsi notare nella tappa forse più suggestiva del Tour 2019. Il siciliano si inserisce nella massiccia fuga che anima la prima parte della corsa e prova a resistere anche dopo lo scollinamento del Col Du Soulor, ma alle sue spalle il gruppo maglia gialla è sempre in gestione e a 23km dal traguardo, poco prima dell’inizio del Tourmalet, riassorbe e annulla il tentativo degli attaccanti. Nibali si stacca nuovamente in fretta dopo lo sforzo di giornata, ma se non altro dimostra l’orgoglio del campione che non si vuole arrendere e ci vuole provare per quelle che sono le proprie possibilità. I migliori così avanzano verso l’arrivo del Tourmalet, ai 200 metri dal traguardo Pinot piazza l’accelerata che gli consegna una vittoria di valore e lo rimette in corsa anche per un possibile posto sul podio finale. La risposta di oggi per quanto riguarda la maglia gialla è invece chiarissima: Julian Alaphilippe sembra essere in grado di tenerla sulle spalle ancora a lungo.

ORDINE D’ARRIVO

1 Thibaut Pinot (GROUPAMA – FDJ) 03H 10' 20''

2 Julian Alaphilippe (DECEUNINCK - QUICK – STEP) + 06''

3 Steven Kruijswijk (TEAM JUMBO – VISMA) s.t.

4 Emanuel Buchmann (BORA – HANSGROHE) +08''

5 Egan Bernal (TEAM INEOS) s.t.

6 Mikel Landa (MOVISTAR) + 14''

7 Rigoberto Uran (EF EDUCATION FIRST) +30''

8 Geraint Thomas (TEAM INEOS) +36''

9 Warren Barguil (TEAM ARKEA – SAMSIC) + 38''

10 Jakob Fuglsang (ASTANA) +53''

CLASSIFICA GENERALE

1 Julian Alaphilippe (DECEUNINCK - QUICK – STEP) 56H 11' 29''

2 Geraint Thomas (TEAM INEOS) +02' 02''

3 Steven Kruijswijk (TEAM JUMBO – VISMA) +02' 14''

4 Egan Bernal (TEAM INEOS) +03' 00''

5 Emanuel Buchmann (BORA – HANSGROHE) +03' 12''

6 Thibaut Pinot (GROUPAMA – FDJ) +03' 12''

7 Rigoberto Uran (EF EDUCATION FIRST) +04' 24''

8 Jakob Fuglsang (ASTANA) +05' 22''

9 Alejandro Valverde (MOVISTAR TEAM) +05' 27''

10 Enric Mas (DECEUNINCK - QUICK – STEP) +05' 38''