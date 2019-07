Tour de France: Trentin va in fuga e vince, Alaphilippe e i big lontani aspettando le Alpi

TOUR DE FRANCE

La 17.a tappa del Tour de France parla italiano: è Matteo Trentin a vincere sul traguardo di Gap, dopo una giornata passata tutta in fuga e lo scatto decisivo piazzato all’inizio della salita del Col de la Sentinelle a circa 14 km dall’arrivo. Alaphilippe conserva la maglia gialla e con gli altri big arriva al traguardo con parecchi minuti di ritardo. Necessario infatti conservare la gamba per le prossime tappe sulle Alpi.

Prima delle grandi tappe alpine che decideranno il vincitore del Tour de France, la frazione con arrivo a Gap, ondulata e senza eccessive difficoltà, rappresenta l’ultima occasione per chi vuole provare a vincere partendo da lontano. Non a caso infatti, appena terminati i chilometri di trasferimento, un gruppone di 33 corridori esce dal gruppo e prende il largo. Alle loro spalle gli uomini di classifica non ci mettono molto a comunicare alle rispettive squadre di lasciare fare, la testa di tutti infatti è già alle prossime difficili e decisive giornate. Tra i fuggitivi ci sono anche gli italiani Trentin, Oss e Pasqualon, insieme al campione olimpico Van Avermaet.

Gli attaccanti restano tutti uniti fino a circa 30km dal traguardo, quando in 11 decidono di staccarsi, prendere margine e andare a giocarsi la vittoria di giornata. Tra di loro presente ancora il campione europeo Matteo Trentin che da subito sembra dare la sensazione di avere la condizione migliore di tutti. Sospetti confermati all’inizio della salita del Col de la Sentinelle, quando Trentin parte senza più voltarsi indietro. Alle sue spalle passano diversi secondi prima che qualcuno provi a replicare, ma prima Perichon e poi Asgreen si muovono tardi e non hanno la forza per ricucire lo strappo dell’italiano. Trentin così può arrivare in totale solitudine a Gap, braccia alte, bacio alla catenina al collo e festa per la terza affermazione in carriera al Tour. Il gruppo, con la maglia gialla Alaphilippe e tutti gli uomini di classifica, osserva e arriva con un ritardo di oltre 20 minuti. Già da domani però si tornerà a combattere sulle Alpi per la maglia gialla.

ORDINE D’ARRIVO

1 Matteo Trentin (MITCHELTON – SCOTT) 4h 21' 36''

2 Kasper Asgreen (DECEUNINCK - QUICK – STEP) + 00' 37''

3 Greg Van Avermaet (CCC TEAM) + 00' 41''

4 Bauke Mollema (TREK – SEGAFREDO) + 00' 41''

5 Dylan Teuns (BAHRAIN – MERIDA) s.t.

6 Gorka Insausti Izaguirre (ASTANA PRO TEAM) s.t.

7 Daniel Oss (BORA – HANSGROHE) + 00' 44''

8 Pierre Luc Perichon (COFIDIS) + 00' 50''

9 Toms Skujins (TREK – SEGAFREDO) s.t.

10 Jesus Herrada (COFIDIS) + 00' 55''

CLASSIFICA GENERALE

1 Julian Alaphilippe (DECEUNINCK - QUICK – STEP) 69h 39' 16''

2 Geraint Thomas (TEAM INEOS) + 01' 35''

3 Steven Kruijswijk (TEAM JUMBO – VISMA) + 01' 47''

4 Thibaut Pinot (GROUPAMA – FDJ) + 01' 50''

5 Egan Bernal Gomez (TEAM INEOS) + 02' 02''

6 Emanuel Buchmann (BORA – HANSGROHE) + 02' 14''

7 Mikel Landa Meana (MOVISTAR TEAM) + 04' 54''

8 Alejandro Valverde (MOVISTAR TEAM) + 05' 00''

9 Rigoberto Uran (EF EDUCATION FIRST) + 05' 33''

10 Richie Porte (TREK – SEGAFREDO) + 06' 30'