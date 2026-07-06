Tour de France, terza tappa: Pogacar vince a Les Angles e si prende la maglia gialla

La doppietta della seconda tappa aveva dimostrato la forza dell'Uae Emirates, e un altro fortissimo indizio arriva nel primo traguardo francese di questo Tour de France 2026. Stavolta vince Tadej Pogacar, che non regala niente a nessuno e si prende la terza frazione di quest'edizione della Grande Boucle, che lascia la Catalogna e la Spagna per approdare nelle sue terre. La squadra più forte gestisce fino a un'ora dalla conclusione, quando, naturalmente con Pogacar ma pure con Wellens e Politt, inizia ad accelerare e a imporre il suo ritmo. Alla fine, però, arrivano in tre quando manca poco a Les Angles: sono lo sloveno, Vingegaard e Carapaz. Si infiamma nuovamente il duello che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni di Tour, ma stavolta l'allungo definitivo è quello di Tadej, che a differenza della seconda frazione non ha al suo fianco un Isaac Del Toro a cui lasciare la vittoria di tappa. Così, vince proprio Pogacar davanti a Vingegaard: tra secondi e abbuoni, si prende la maglia gialla. Secondo il danese della Visma-Lease a Bike, terzo Carapaz con il giovane Seixas davanti. Ed è la somma dei piazzamenti a regalare il primo posto nella generale allo sloveno, che proverà a non perdere più la vetta. Lo scandinavo sarà chiamato a rispondere, ma una cosa è certa: con l'approdo del Tour in Francia, entrerà nel vivo uno dei duelli più emozionanti della storia della Grande Boucle.