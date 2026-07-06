Tour de France, terza tappa: Pogacar vince a Les Angles e si prende la maglia gialla

Stavolta non arriva nessun regalo: Tadej Pogacar si prende la terza tappa del Tour de France 2026 e resta leader della generale. Lo sloveno dell'Uae Emirates, che nella seconda frazione aveva lasciato la vittoria a Isaac del Toro, batte Jonas Vingegaard e Richard Carapaz all'arrivo di Les Angles, il primo in terra transalpina. Non cambia nulla dal punto di vista dei distacchi, ma arriva un'altra prova di forza da parte del campione in carica.
La doppietta della seconda tappa aveva dimostrato la forza dell'Uae Emirates, e un altro fortissimo indizio arriva nel primo traguardo francese di questo Tour de France 2026. Stavolta vince Tadej Pogacar, che non regala niente a nessuno e si prende la terza frazione di quest'edizione della Grande Boucle, che lascia la Catalogna e la Spagna per approdare nelle sue terre. La squadra più forte gestisce fino a un'ora dalla conclusione, quando, naturalmente con Pogacar ma pure con Wellens e Politt, inizia ad accelerare e a imporre il suo ritmo. Alla fine, però, arrivano in tre quando manca poco a Les Angles: sono lo sloveno, Vingegaard e Carapaz. Si infiamma nuovamente il duello che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni di Tour, ma stavolta l'allungo definitivo è quello di Tadej, che a differenza della seconda frazione non ha al suo fianco un Isaac Del Toro a cui lasciare la vittoria di tappa. Così, vince proprio Pogacar davanti a Vingegaard: tra secondi e abbuoni, si prende la maglia gialla. Secondo il danese della Visma-Lease a Bike, terzo Carapaz con il giovane Seixas davanti. Ed è la somma dei piazzamenti a regalare il primo posto nella generale allo sloveno, che proverà a non perdere più la vetta. Lo scandinavo sarà chiamato a rispondere, ma una cosa è certa: con l'approdo del Tour in Francia, entrerà nel vivo uno dei duelli più emozionanti della storia della Grande Boucle.