CICLISMO

Tour de France, seconda tappa: vince Del Toro, Vingegaard resta in giallo

Il messicano della UAE si impone a Barcellona: Jonas ancora leader della generale

05 Lug 2026 - 17:49
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Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates-XRG, con Pogacar che nell’ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Remco Evenepoel della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. 

La UAE Emirates risponde al successo inaugurale della Visma-Lease a Bike: nella seconda tappa è doppietta Del Toro-Pogacar a Barcellona. I 168.5 chilometri con partenza da Tarragona si aprono con tre uomini che evadono dal gruppo: Alex Molenaar (Caja Rural - Seguros RGA), Felix Engelhardt (JayCo-AlUla) e Frank van der Broek (Picnic-PostNL). I tre fuggitivi arrivano a sfiorare i quattro minuti di vantaggio, ma con l’avvicinarsi al circuito finale il divario si riduce sempre di più. Due protagonisti sono vittima di forature: prima Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) che perde oltre un minuto e deve fare uno sforzo e rientrare, poi anche Paul Seixas (Decathlon) è costretto a cambiare bici. La UAE lavora per Pogacar, ma anche nell’ultimo passaggio sulla Cote du Chateau de Monthuic i big restano tutti fermi. Carapaz prova a sorprendere tutti in contropiede in discesa, ma negli ultimi metri succede qualcosa di incredibile: Del Toro attacca e prova una micro-fuga, Vingegaard ed Evenepoel rispondono ma Pogacar controlla i suoi due rivali, permettendo a Del Toro di trionfare in solitaria con i due che transitano sulla linea del traguardo esultando a braccetto. Chiude il podio Evenepoel, quarto posto per Vingegaard che però rimane in maglia gialla. Cede tre secondi Seixas, mentre Pogacar accorcia lievemente grazie agli abbuoni. 

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