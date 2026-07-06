Caso Balogun, Infantino chiarisce: "Non sempre sono d'accordo con la Commissione disciplinare, ma rispetto le decisioni"

Il caso Balogun continua a tenere banco. Dopo che Donald Trump ha confermato di avere avuto un colloquio con Gianni Infantino, il numero 1 della Fifa ha diramato un comunicato per chiarire la situazione e provare a spegnere le polemiche per l'incredibile revoca della squalifica all'americano. "Vorrei ribadire un principio fondamentale della governance della FIFA: i nostri organi giudiziari sono indipendenti. La loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l’integrità del calcio e deve essere sempre rispettata", ha esordito Infantino.