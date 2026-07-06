Nuovo look con finiture oro: ecco il Trionda Final, il pallone della finale Mondiale

Il pallone mantiene la stessa struttura a quattro pannelli, la forma dei pannelli e la struttura superficiale di TRIONDA, garantendo prestazioni identiche in campo dalla partita inaugurale fino al fischio finale del torneo. Dal punto di vista delle prestazioni, la costruzione è progettata con cuciture profonde e texture superficiali posizionate strategicamente, supportando un'aerodinamica e una stabilità in volo ottimali. TRIONDA FINAL include anche l'ultima evoluzione della Connected Ball Technology di adidas, fornendo dati precisi sul pallone in tempo reale per supportare decisioni più rapide da parte degli ufficiali di gara e migliorare l'analisi del gioco.