Nuovo look con finiture oro: ecco il Trionda Final, il pallone della finale Mondiale

Adidas ha svelato TRIONDA FINAL, il pallone per le semifinali, la finale per il terzo posto e la finale dei Mondiali 2026, progettato per esaltare i momenti più importanti del calcio internazionale.
Partendo dal Pallone Ufficiale TRIONDA presentato a ottobre 2025, TRIONDA FINAL ne evolve il design mantenendo la stessa struttura orientata alla performance. Per la prima volta nella storia della FIFA World Cup™, Adidas va oltre un tradizionale aggiornamento cromatico, introducendo un design dedicato che riflette l'importanza delle partite conclusive del torneo.
© Ufficio Stampa
Il design di TRIONDA FINAL si ispira al viaggio verso il premio più ambito del calcio. La finitura premium dorata fa riferimento al trofeo della FIFA World Cup™, posta su una base nera per elevare l'aspetto del pallone, creando un'identità visiva audace e raffinata per le fasi finali della competizione. Il tutto è completato da dettagli dinamici rosa e rossi, che iniettano energia nel design e creano un collegamento visivo con le scarpe indossate in campo.
TRIONDA FINAL celebra le città ospitanti delle partite decisive del torneo attraverso un forte approccio tipografico, integrato direttamente nella grafica dei pannelli. Le quattro città delle finali, Dallas, Atlanta, Miami e New York New Jersey sono ben visibili nei blocchi principali del design, mentre le altre città ospitanti sono incorporate negli elementi grafici triangolari, creando una narrazione stratificata sulla superficie del pallone.
© Ufficio Stampa
Il pallone mantiene la stessa struttura a quattro pannelli, la forma dei pannelli e la struttura superficiale di TRIONDA, garantendo prestazioni identiche in campo dalla partita inaugurale fino al fischio finale del torneo. Dal punto di vista delle prestazioni, la costruzione è progettata con cuciture profonde e texture superficiali posizionate strategicamente, supportando un'aerodinamica e una stabilità in volo ottimali. TRIONDA FINAL include anche l'ultima evoluzione della Connected Ball Technology di adidas, fornendo dati precisi sul pallone in tempo reale per supportare decisioni più rapide da parte degli ufficiali di gara e migliorare l'analisi del gioco.