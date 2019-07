Tour de France: Nibali vince a Val Thorens, Bernal conquista il Tour

Vincenzo Nibali mette il suo sigillo nell’ultima tappa sulle Alpi del Tour 2019. Il siciliano vince da solo a Val Thorens, in una tappa accorciata a soli 59km dopo il maltempo di ieri. Lo Squalo va in fuga, poi sull’infinita salita di giornata lunga 33km scatta e fa il vuoto. Egan Bernal non si fa sorprendere e domani a Parigi ufficializzerà il proprio successo finale. Alaphilippe crolla e finisce addirittura fuori dal podio. Gioia Nibali, Tour a Bernal ansa

Voleva un successo di tappa in un Tour sofferto Vincenzo Nibali e la soddisfazione arriva subito prima dell’arrivo a Parigi. Il siciliano infatti conquista la frazione con arrivo a Val Thorens, accorciata a soli 59 km causa maltempo delle scorse ore, tagliando da solo il traguardo con le braccia alte, quasi fosse una liberazione. Lo Squalo si infila nella fuga di giornata che approccia la lunghissima salita di 33km che porta al traguardo finale. A 13km dalla fine Nibali decide di forzare, si alza sui pedali e va via, senza che nessuno abbia più la forza di andare a chiudere su di lui dopo tre lunghe settimane di corsa. Il capitano della Bahrain mantiene un ritmo costante e quasi sorride quando a poche centinaia di metri dall’arrivo si volta e non vede nessuno alle sue spalle che possa portargli via questa soddisfazione. I migliori infatti sono più indietro rispetto a lui, tutti insieme a parte Alaphilippe. Il francese, in maglia gialla fino a giovedì, si stacca dagli altri uomini di classifica a circa 14km dalla conclusione e accusa un pesante ritardo che lo porta addirittura fuori dal podio del Tour 2019. Tra gli altri big invece nessuno prova nemmeno a scalfire la nuova leadership di Bernal, con il colombiano che arriva al traguardo insieme al compagno di squadra Geraint Thomas, vincitore del Tour nel 2018, che con un cinque di congratulazioni ufficializza di fatto il passaggio di consegne come re della corsa francese. Domani, infatti, passerella finale a Parigi. Lì dove Bernal arriverà con indosso la maglia di signore del Tour de France 2019.

ORDINE D'ARRIVO ORDINE D’ARRIVO

1 Vincenzo Nibali (BAHRAIN – MERIDA) 01H 51' 53''

2 Alejandro Valverde (MOVISTAR TEAM) +10''

3 Mikel Landa (MOVISTAR TEAM) +14''

4 Egan Bernal (TEAM INEOS) +17''

5 Geraint Thomas (TEAM INEOS) s.t.

6 Rigoberto Uran (EF EDUCATION FIRST) +23''

7 Emanuel Buchmann (BORA – HANSGROHE) s.t.

8 Steven Kruijswijk (TEAM JUMBO – VISMA) + 25''

9 Wout Poels (TEAM INEOS) +30''

10 Nairo Quintana (MOVISTAR TEAM) + 30''

CLASSIFICA GENERALE

1 Egan Bernal (TEAM INEOS) 79H 52' 52''

2 Geraint Thomas (TEAM INEOS ) +01' 11''

3 Steven Kruijswijk (TEAM JUMBO – VISMA) + 01' 31''

4 Emanuel Buchmann (BORA – HANSGROHE) + 01' 56''

5 Julian Alaphilippe (DECEUNINCK - QUICK – STEP) + 03' 45''

6 Mikel Landa (MOVISTAR TEAM) +04' 23''

7 Rigoberto Uran (EF EDUCATION FIRST) + 05' 15''

8 Nairo Quintana (MOVISTAR TEAM) + 05' 30''

9 Alejandro Valverde (MOVISTAR TEAM) + 06' 12''

10 Warreb Barguil (TEAM ARKEA – SAMSIC) + 07' 32''