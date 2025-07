Chelsea-Psg, le pagelle: fenomeno Palmer ma il genio è Maresca, tra i parigini si salva solo Hakimi

Malo Gusto 8 - Un tizio che bada al sodo. Non pensa alla bellezza dei suoi gesti ma all'efficacia delle sue azioni. Marca Kvaratskhelia con attenzione e quando si sgancia si fa sentire come in occasione del gol di Palmer per l'1-0. Cresce di minuto in minuto, si trova praticamente in ogni punto del campo, sembra quasi che Malo sia un giocatore e Gusto un altro.