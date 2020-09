Tour de France, Lutsenko festeggia sul Mont Aigoual

TOUR DE FRANCE

Nella sesta tappa del Tour de France, con partenza da Le Teil e arrivo in salita sul mont Aigoual, Alexey Lutsenko (Astana) vince in solitaria. Il kazako è protagonista della fuga di giornata e rimane l'unico uomo in testa sulla penultima salita di tappa, mantenendo il vantaggio fino all'arrivo. Secondo Jesus Herrada (Cofidis), terzo Greg Van Avermaet (CCC Team). In classifica generale, nulla cambia: Adam Yates (Mitchelton–Scott) rimane in maglia gialla.

Un uomo solo al comando della sesta frazione della Grande Boucle: il suo nome è Alexey Lutsenko (Astana). Il kazako, infatti, vince in solitaria la tappa Le Teil-Mont Aigoual, secondo arrivo in salita del Tour 2020.

La tappa è caratterizzata dall'allungo nelle prime battute di 8 uomini. Tra di loro, il campione olimpico di Rio 2016 Greg Van Avermaet (CCC Team), l'irlandese Nicolas Roche (Team Sunweb), Alexey Lutsenko, Neilson Powless (EF), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Jesus Herrada (Cofidis), Edvald Boasson Hagen (NTT) e anche l'italiano Daniel Oss (Bora-Hansgrohe). La sesta frazione prevede 146 km pianeggianti, seguiti da quattro salite: il Cap de Coste (2,1 km al 7,3%) e il Col des Mourezes (6,1 km al 4,8%), due asperità non impossibili.

Poi gruppo e fuggitivi affrontano gli 11,7 km del col de la Lusette, primo nodo cruciale della corsa: Cavagna alza il ritmo una prima volta e si staccano Oss e Boasson Hagen. Quindi apre il gas Powless e ad abbandonare il drappello di testa sono Herrada e Cavagna. Poi l'americano della EF allunga di nuovo: in testa rimangono lui e Lutsenko. L'alfiere dell'Astana scatta a sua volta a meno 3,5 km dal Gpm e, a questo punto, rimane un uomo solo al comando. Intanto, dal plotone evade un nome che il pubblico italiano aspetta da tempo, Fabio Aru (UAE Emirates). Il cavaliere dei quattro mori, trentesimo in classifica a 3' e 37", prova a riportarsi sui fuggitivi quando mancano 7 chilometri dal terzo scollinamento di giornata, ma la sua azione si esaurisce nella discesa che porta ai piedi del Mont Aigoual. Prosegue, invece, la fuga solitaria di Lutsenko, che imbocca l'ultima ascesa con più di tre minuti di vantaggio sul plotone e va a conquistare la tappa in solitaria. Secondo posto per Herrada, con Greg Van Avermaet (CCC Team) che completa il podio. In classifica generale, nulla cambia: dopo averla conquistata in seguito alla penalizzazione di Julian Alaphilippe (Deceuninck–Quick-Step), Adam Yates (Mitchelton–Scott) mantiene la maglia gialla.