Tour de France, Jonas Vingegaard annuncia la partecipazione: "Sono molto motivato"

Il danese del Team Visma | Lease a Bike ha superato i problemi legati alla caduta al Giro dei Paesi Baschi puntando così al tris

Ciclismo: maxi-caduta ai Paesi Baschi, a terra Vingegaard, Roglic ed Evenepoel















































© ipp 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo i numerosi dubbi emersi nelle scorse settimane sulle sue condizioni fisiche, Jonas Vingegaard ha sciolto le riserve e ha annunciato la propria partecipazione al Tour de France, al via da Firenze il prossimo 29 giugno. Il due volte vincitore della Grande Boucle si sta allenando da qualche settimana a Tignes per preparare l'assalto al terzo successo consecutivo in una gara che vedrà al via anche il dominatore del Giro d'Italia Tadej Pogacar.

Il 27enne di Hillerslev sarà sostenuto da un Team Visma | Lease a Bike a suo completo servizio a partire da Wout Van Aert che, dopo esser stato costretto a rinunciare alla Corsa Rosa, sarà ancora una volta chiamato a mettersi a disposizione per il compagno tenendo comunque un occhio alla preparazione verso le Olimpiadi Estive di Parigi 2024. La selezione olandese potrà contare anche su Matteo Jorgenson e Sepp Kuss, destinati ad accompagnare Vingegaard in montagna con la possibilità di subentrare al capitano nel caso le cose non dovessero andare come previsto, così come su Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman e Jan Tratnik che avranno il compito di lavorare in pianura e sulle asperità più semplici.

"Sono entusiasta di iniziare il Tour. Gli ultimi mesi non sono stati sempre facili, ma ringrazio la mia famiglia e il Team Visma | Lease a Bike per il loro costante sostegno - ha spiegato Vingegaard -. Abbiamo lavorato insieme per arrivare a questo momento e, ovviamente, non vedo l'ora di vedere la mia posizione. Mi sento bene e molto motivato".