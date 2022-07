Tour de France: Groenewegen vince al fotofinish, Van Aert resta in giallo

TOUR DE FRANCE

L'olandese della BikeExchange-Jayco anticipa il belga della Jumbo-Visma che conserva la leadership della generale, terzo Philipsen

Dylan Groenewegen vince la terza tappa del Tour de France 2022. Nell'ultima frazione in Danimarca, la Vejle-Sønderborg, l'olandese della BikeExchange-Jayco si aggiudica la volata al fotofinish, anticipando Wout Van Aert: il belga della Jumbo-Visma resta il proprietario della maglia gialla con 7" di vantaggio su Lampaert grazie agli abbuoni, mentre a completare il podio è Jasper Philipsen in sella alla sua Alpecin-Deceuninck. © afp

Non poteva concludersi in modo migliore la tre giorni del Tour de France in Danimarca. Nell'ultima tappa scandinava, la Vejle-Sønderborg, Dylan Groenewegen si aggiudica la volata al fotofinish, anticipando per una piccola parte di ruota anteriore la maglia gialla Wout Van Aert, che per la terza volta consecutiva chiude al secondo posto ma resta leader della classifica generale.

Come nella seconda frazione, da Roskilde a Nyborg, una caduta divide in due il gruppo, ma dato che l'incidente avviene ben lontano dal traguardo (a quasi 10 km dall'arrivo), stavolta i corridori non ottengono la neutralizzazione dei tempi. Un episodio che allontana due big dalla generale, in particolare Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) e Rigoberto Uran (EF Education-Easypost), che perdono 39" in classifica.

Negli ultimi metri di Sønderborg, invece, parte la volata, con Van Aert che scatta per prendersi la tappa: a trionfare al fotofinish è però Dylan Groenewegen, che trionfa con la sua BikeExchange-Jayco. Il secondo posto, però, vale 6" di abbuono al corridore della Jumbo-Visma, che resta così proprietario della maglia gialla. Adesso, il vantaggio del belga in classifica generale è di 7" sul connazionale Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team), mentre Pogacar (UAE Emirates) è a +14", con Pedersen (Trek-Segafredo) a +18" e van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a +20", mentre i compagni di squadra Vingegaard e Roglic sono rispettivamente a +22" e +23". Il Tour saluta così la Danimarca, decimo paese nella storia ad ospitare la partenza della Grande Boucle: lunedì ci sarà la pausa dovuta al trasferimento, poi la corsa si sposterà in Francia.