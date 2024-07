Tour de France, Biniam Girmay vince la 3a tappa; Richard Carapaz strappa la maglia gialla a Tadej Pogacar

CICLISMO

L'eritreo ha anticipato il colombiano Fernando Gaviria, mentre l'ecuadoregno è balzato al comando della graduatoria grazie ai piazzamenti

© Getty Images Chi vestirà la maglia gialla alla partenza di Pinerolo? È quello che in molti si sono domandati nel corso della terza tappa del Tour de France con arrivo a Torino e che ha visto gli uomini di classifica fare una serie di calcoli per capire chi avrebbe guidato la classifica generale dopo Romain Bardet e Tadej Pogacar. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato lo stesso sloveno che ha deciso di rialzarsi nel corso degli ultimi cinque chilometri concedendo a Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) di vestire per la prima volta il simbolo della leadership. L'ecuadoregno ha sfruttato la posizione per balzare al comando della graduatoria nella frazione vinta da Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), primo eritreo a riuscire nell'impresa.

Tappa molto tranquilla con i soli Jonas Abrahamsen e Johannes Kulset (Uno X-Mobility) che sono evasi nei primi chilometri senza troppa convinzione, ma guadagnando al tempo stesso circa un minuto sul gruppo. Un vantaggio inaspettato anche per i corridori norvegesi che, rispettando la tattica disegnata alla vigilia, hanno deciso di fermarsi a bordo strada e attendere il plotone principale. Il gruppo ha quindi percorso con un ritmo blando i chilometri che separano Piacenza da Torino lasciando spazio nei pressi di Alba soltanto al tentativo di Fabien Grellier (TotalEnergies) che non ha però guadagnato più di quaranta secondi sulle squadre dei velocisti che hanno iniziato ad alzare i giri del motore in vista di una volata già scritta.

Il colpo di scena arriva a sei chilometri dal traguardo quando il campione del mondo Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ha dovuto alzare bandiera bianca per via di una foratura togliendo una pedina importante al compagno di squadra Jasper Philipsen, favorito della vigilia. In uno sprint caotico a causa di una caduta a due chilometri dal traguardo a vincere è l'eritreo Biniam Girmay che ha ottenuto il primo successo nella competizione davanti al colombiano Fernando Gaviria (Movistar Team) e il belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), mentre in chiave italiana è arrivato l'ottavo posto di Davide Ballerini (Astana Qazaqstan Team).

Carapaz guida ora la graduatoria a pari tempo con Pogacar, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).