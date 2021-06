Tour de France: arrestata la spettatrice che ha causato la maxi-caduta

IRREPERIBILE 4 GIORNI

La donna era sparita per quattro giorni, rischia una multa e una denuncia dal ciclista costretto al ritiro

E' durata quattro giorni la fuga della spettatrice che in occasione della prima tappa del Tour de France 2021 ha causato una maxi-caduta, beccandosi una denuncia dagli organizzatori della corsa per "violazione di un obbligo di sicurezza e prudenza". La donna è stata arrestata e messa sotto custodia a Landernau e rischia una multa di 1500 euro che potrebbero essere molti di più se Jasha Sutterlin, l'unico ciclista costretto al ritiro dopo la caduta, decidesse di denunciarla.

La donna in occasione della prima tappa pe mostrare un cartello con una scritta ha urtato il corridore tedesco Tony Martin che, cadendo, ha innescato una serie lunghissima di cadute. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che hanno consigliato alla spettatrice di sparire dai radar per qualche giorno in attesa che le acque si calmassero. La gendarmeria del Finistere però non ha mollato la presa dopo la denuncia degli organizzatori del Tour de France e dopo aver fatto partire un'inchiesta sull'incidente, con l'aiuto di alcuni testimoni hanno trovato la donna ponendola sotto custodia a Landernau.

