Post partita ad alta tensione a Buenos Aires e a Rio: diversi arresti dopo gli scontri tra tifosi e polizia

Quella che sembrava destinata a essere una serata di festa a sostegno della nazionale si è dunque trasformata in una vera e propria battaglia. Il raduno dei sostenitori dell'Albiceleste è iniziato alle 18 ora locale, ma ha raggiunto il suo apice intorno alle 20, con il calare della notte e l'inizio della pioggia. Tra cori, saluti e lacrime per il risultato della partita, la polizia è dovuta intervenire dopo che un gruppo di persone ha iniziato a lanciare bottiglie e pietre contro gli agenti di sicurezza, secondo quanto riportato da La Nacion.