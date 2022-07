Tour de France 2022: Van Aert vince la volata di Losanna

Wout Van Aert vince l'ottava tappa del Tour de France 2022. Il belga della Jumbo-Visma trionfa nella volata della Dole-Lausanne (186,5 km) e taglia per primo il traguardo in Svizzera, anticipando Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) e Tadej Pogacar: lo sloveno dell'UAE Emirates resta in maglia gialla con 39" di vantaggio in classifica generale su Jonas Vingegaard. Ottimo quinto posto per Alberto Bettiol in sella alla EF Education-EasyPost.

