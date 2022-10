"SuperEroica”, il progetto che rievoca il ciclismo storico con biciclette e abbigliamento d’epoca

chianti e val d'orcia

Un grande raduno da ogni angolo del mondo per percorrere le strade che attraversano le colline toscane; una gara senza vincitori né vinti che, quest'anno, grazie al contributo della Fondazione Allianz UMANA MENTE, ha assunto una veste sociale. È questo lo spirito de L'Eroica, una competizione ciclistica nata nel 1997 a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, per rievocare il ciclismo storico con biciclette e abbigliamento d'epoca, lungo le strade sterrate che si snodano tra i vigneti e gli uliveti del Chianti e della Val d'Orcia.

Per questo speciale evento, che si tiene ogni anno i primi giorni di ottobre e tra i più attesi nel mondo del ciclismo, la Fondazione Allianz UMANA MENTE, in collaborazione con L’Eroica, ha dato vita a un progetto chiamato “SuperEroica”, per permettere anche alle persone con disabilità di partecipare alla competizione e, al contempo, per lanciare un messaggio culturale e dimostrare che non ci sono limiti alla possibilità di gareggiare. La Fondazione ha così creato il “Team SuperEroica” composto da cinque ragazzi con disabilità, insieme ai loro preparatori atletici e a un gruppo di volontari, per un totale di oltre venti persone, che insieme hanno preso parte alla competizione sportiva.

Con questa iniziativa, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha nuovamente sottolineato il proprio impegno per lo sport come veicolo per favorire la piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità e come spazio privilegiato di inclusione.