SuperEroica 2026: sulle strade bianche del Chianti, una squadra ha pedalato oltre ogni barriera

Tra le fila del team, la storia di Alberto Glisoni – per tutti “Il Gliso” – incarna alla perfezione lo spirito dell'evento. Atleta normodotato, Alberto ha scelto da anni di gareggiare stabilmente nel mondo delle handbike. Una scelta controcorrente nata per amore e complicità verso la moglie Grazia: quando un problema fisico le ha impedito di usare la bici tradizionale, la coppia è passata alle tre ruote.Per allenarsi insieme e supportarla, Alberto ne ha acquistata una per sé,scoprendo una disciplina entusiasmante. Da allora è diventato un pioniere della divulgazione di questo sport tra le persone senza disabilità. Sulle strade bianche del Chianti, la sua presenza dimostra che quando ci si mette in gioco, ogni barriera svanisce: resta solo la fatica condivisa e la gioia di pedalare insieme verso lo stesso traguardo. Intorno agli atleti ha lavorato una rete discreta ma essenziale: il medico di squadra Diego Pizzato, un’ammiraglia, un furgone per i cambi tecnici e l’assistenza, accompagnatori e staff. Perché dietro ogni pedalata apparentemente individuale c’è una comunità che prepara, protegge, incoraggia e rende possibile il passo successivo. Anche Borgo San Felice, il Relais &Châteaux e azienda agricola di proprietà del Gruppo Allianz, ha preso parte alla manifestazione accogliendo i ciclisti con la sua consueta Apesosta . Per l'occasione sono stati offerti il miele prodotto dalle arnie di Orto Felice , l’orto sociale del Borgo, e una bevanda energetica a base di erbe officinali, preparata dai ragazzi con disabilità che curano il progetto. L'Apesosta ha garantito un punto di ristoro ricco di prodotti del territorio,il tutto accompagnato da una colonna sonora musicale che ha fatto da sfondo ai momenti conviviali dei partecipanti.