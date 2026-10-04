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EUROPEI CICLISMO

Evenepoel vince di un'unghia, Ciccone si dispera: fotofinish ed emozioni forti a Lubiana FOTO

L'azzurro beffato di pochi centimetri dal due volte campione olimpico, per Giulio è argento europeo. Terzo posto per Scaroni 

04 Ott 2026 - 17:42
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Questione di centimetri, o forse è il caso di parlare a singolare, centimetro, e probabilmente anche meno. Agli Europei di ciclismo di Lubiana, il belga Remco Evenepoel ha beffato di un nulla l'azzurro Giulio Ciccone, costretto ad accontentarsi della medaglia d'argento. Il 32enne abbruzzese, che inizialmente credeva di aver resistito all'ultimo attacco del due volte campione olimpico di Parigi 2024, si è poi accasciato sulla propria bicicletta, disperato per l'esito davvero sfavorevole. 

Un momento di sconforto superato poco dopo, quando Ciccone, insieme all'altro italiano Christian Scaroni, medaglia di bronzo, si sono complimentati con Remco, al primo successo in linea all'Europeo dopo gli argenti del 2021 e del 2025. "Non ci credevo più, ma sono riuscito a passarlo proprio sul traguardo", ha detto Evenepoel. 

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Che beffa per Ciccone, Evenepoel lo anticipa al fotofinish: Giulio è d'argento, bronzo per Scaroni

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