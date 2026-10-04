Evenepoel vince di un'unghia, Ciccone si dispera: fotofinish ed emozioni forti a Lubiana FOTO

Questione di centimetri, o forse è il caso di parlare a singolare, centimetro, e probabilmente anche meno. Agli Europei di ciclismo di Lubiana, il belga Remco Evenepoel ha beffato di un nulla l'azzurro Giulio Ciccone, costretto ad accontentarsi della medaglia d'argento. Il 32enne abbruzzese, che inizialmente credeva di aver resistito all'ultimo attacco del due volte campione olimpico di Parigi 2024, si è poi accasciato sulla propria bicicletta, disperato per l'esito davvero sfavorevole.