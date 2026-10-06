CICLISMO

Europei: Italia d'argento nel Team Relay, domina la Francia

Senza Ganna e Guazzini, gli azzurri non bissano l'oro iridato. Vincono i transalpini, la nostra Nazionale è seconda

06 Ott 2026 - 17:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Questa volta non arriva la vittoria per l'Italia nel Team Relay. L'assenza di Ganna, impegnato nella preparazione per la pista, si fa sentire e gli azzurri (campioni del mondo) si trovano a rincorrere sin dal via la Francia. I transalpini trionfano col tempo di 1h00'19", precedendo proprio la nostra Nazionale: Cattaneo, Frigo, Sobrero, Longo Borghini, Vigilia e Trinca Coronel conquistano l'argento (+1'12") negli Europei, bronzo al Lussemburgo (+3'34").

Arriva un'altra medaglia per l'Italia negli Europei di ciclismo in corso a Slovenia, dopo la vittoria nella staffetta mista juniores guidata da Azzurra Ballan (già campionessa europea). La nostra Nazionale conquista infatti l'argento continentale nel Team Relay, che ci vedeva partire da campioni del mondo, ma senza Pippo Ganna e Vittoria Guazzini impegnati nella preparazione verso le gare su pista. Sul percorso di 44 chilometri con partenza e arrivo a Šenčur, reso ancor più duro dalla salita di Možjanca (2km al 10.2%, con punte al 15%), gli azzurri non riescono a sconfiggere l'inarrestabile Francia. Armirail, Cavagna e Guernalec chiudono il tratto al maschile con 24" sugli azzurri e un'ottima prestazione in salita, ma è il terzetto al femminile a fare la differenza: Labous, Kerbaol e Borras sono irraggiungibili. La Francia raggiunge così la vittoria col tempo di 1h00'19", riscattando il secondo posto nei Mondiali proprio alle spalle dell'Italia. In una prova che continua a non riscuotere successo e partecipazione, con sole sei nazionali al via (Francia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Ucraina, Slovenia), gli azzurri centrano dunque l'argento. Questa volta la formazione comprendeva Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero al maschile, con Elisa Longo Borghini ad affiancare Monica Trinca Coronel (staccata in salita) e Alessia Vigilia nel tratto al femminile. L'Italia si ritrova subito a inseguire la Francia, senza mai raggiungerla o avvicinarsi: alla fine il distacco è di 1'12". Oro alle transalpine e argento alle azzurre dunque, mentre arriva il sorprendente bronzo del Lussemburgo (+3'34") per completare il podio.

Niente oro per 2,8 millesimi, Ciccone non ci sta: "Voglio vedere il vero fotofinish"

Ultimi video

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

02:05
13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

02:59
Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

02:48:58
Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

01:31
Lo show Nfl su Mediaset

Lo show Nfl su Mediaset

02:07
DICH TAMBERI DA TRENTO PER SITO 4/10 OK

Tamberi a cuore aperto: "La mia carriera come un film…"

01:28
La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

02:25
Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

I più visti di Ciclismo

Che beffa per Ciccone, Evenepoel lo anticipa al fotofinish: Giulio è d'argento, bronzo per Scaroni

Evenepoel vince di un'unghia, Ciccone si dispera: fotofinish ed emozioni forti a Lubiana FOTO

A Gaiole in Chianti parte L'Eroica 2026: sabato 3 e domenica 4 ottobre la 29ª ciclostorica

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Notizie del giorno
Vedi tutti
L'ultima lettera di Messi
18:48
L'ultima lettera di Messi
 Nazionale italiana
18:46
È un'Italia multietnica: quanti figli dell'immigrazione tra prima squadra e Under 21
18:35
Saelemaekers e l'infortunio: "Non è facile attraversare momenti come questo"
18:22
Sci, Shiffrin: "Farò meno slalom e più gigante e superG, anno di esplorazione"
Jannik Sinner
18:16
Un anno di Jannik Sinner: Wimbledon, i cinque Masters divorati e il blackout di Parigi, com'è andato il 2026 del campione