Europei: Italia d'argento nel Team Relay, domina la Francia

Arriva un'altra medaglia per l'Italia negli Europei di ciclismo in corso a Slovenia, dopo la vittoria nella staffetta mista juniores guidata da Azzurra Ballan (già campionessa europea). La nostra Nazionale conquista infatti l'argento continentale nel Team Relay, che ci vedeva partire da campioni del mondo, ma senza Pippo Ganna e Vittoria Guazzini impegnati nella preparazione verso le gare su pista. Sul percorso di 44 chilometri con partenza e arrivo a Šenčur, reso ancor più duro dalla salita di Možjanca (2km al 10.2%, con punte al 15%), gli azzurri non riescono a sconfiggere l'inarrestabile Francia. Armirail, Cavagna e Guernalec chiudono il tratto al maschile con 24" sugli azzurri e un'ottima prestazione in salita, ma è il terzetto al femminile a fare la differenza: Labous, Kerbaol e Borras sono irraggiungibili. La Francia raggiunge così la vittoria col tempo di 1h00'19", riscattando il secondo posto nei Mondiali proprio alle spalle dell'Italia. In una prova che continua a non riscuotere successo e partecipazione, con sole sei nazionali al via (Francia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Ucraina, Slovenia), gli azzurri centrano dunque l'argento. Questa volta la formazione comprendeva Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero al maschile, con Elisa Longo Borghini ad affiancare Monica Trinca Coronel (staccata in salita) e Alessia Vigilia nel tratto al femminile. L'Italia si ritrova subito a inseguire la Francia, senza mai raggiungerla o avvicinarsi: alla fine il distacco è di 1'12". Oro alle transalpine e argento alle azzurre dunque, mentre arriva il sorprendente bronzo del Lussemburgo (+3'34") per completare il podio.