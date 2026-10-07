Akanji in esclusiva: "Con l'Inter voglio vincere tutto"

Tra le sue dichiarazioni, anche l'analisi delle recenti partite dell'Inter, accomunate tutte da grandi rimonte: "Mi piacerebbe dirti perché nelle ultime 4 siamo partiti 0-2… Non penso che abbiamo iniziato le partite male, con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. Col Madrid abbiamo commesso degli errori, ma con l'Udinese e soprattutto Napoli abbiamo giocato un grande primo tempo, ma poi eravamo sotto 0-2 per errori… La cosa buona però è che abbiamo una grande mentalità. Siamo rientrati in partita in tutte e due le gare, abbiamo ribaltato 3 volte il risultato. Ma spero che nelle prossime partite non andremo sotto ancora come accaduto".