L'INTERVISTA

Akanji in esclusiva: "Con l'Inter voglio vincere tutto"

Il difensore svizzero fissa gli obiettivi della stagione nerazzurra: "Le rimonte sono prova di grande mentalità"

07 Ott 2026 - 13:14
03:14 
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"Se firmo per vincere Scudetto e Coppa Italia, ma perdo Champions e Supercoppa? No, voglio vincere tutto". Più chiaro di così Manuel Akanji non poteva essere. Nell'intervista esclusiva a Simone Togna per SportMediaset, il difensore nerazzurro ha parlato a tutto tondo del mondo Inter, spaziando tra le ambizioni della squadra e il suo rapporto con Chivu. 

Ciò che colpisce delle sue parole è soprattutto la fame di vittoria: "Se l’obiettivo è provare a vincere tutto? Sì! Deve essere sempre questo l’obiettivo, giochiamo qualsiasi competizione per vincere. Non scendiamo in campo mica per perdere. Quindi sì, proveremo a vincere tutto".

Tra le sue dichiarazioni, anche l'analisi delle recenti partite dell'Inter, accomunate tutte da grandi rimonte: "Mi piacerebbe dirti perché nelle ultime 4 siamo partiti 0-2… Non penso che abbiamo iniziato le partite male, con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. Col Madrid abbiamo commesso degli errori, ma con l'Udinese e soprattutto Napoli abbiamo giocato un grande primo tempo, ma poi eravamo sotto 0-2 per errori… La cosa buona però è che abbiamo una grande mentalità. Siamo rientrati in partita in tutte e due le gare, abbiamo ribaltato 3 volte il risultato. Ma spero che nelle prossime partite non andremo sotto ancora come accaduto". 

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