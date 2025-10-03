SuperEroica 2025: ritorna il grande appuntamento annuale di ciclismo inclusivo

Grazie all’esperienza maturata con L’Eroica e al dialogo avviato dalla Fondazione con la Federazione Ciclistica Italiana e la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, nel 2024 ha preso avvio il progetto “Campionati Italiani FCI-FISDIR FAUMCUP”, la prima competizione ciclistica in Italia per persone con disabilità intellettive e relazionali, che possono così praticare il ciclismo a livello agonistico. Prima di FAUMCUP gli atleti con tali disabilità potevano svolgere solo attività di tipo promozionale (prove di abilità) o dimostrativo (apripista in eventi agonistici). Nel 2025 FAUMCUP vede la partecipazione di numerosi atleti da tutta Italia che si sfidano complessivamente in 5 competizioni regionali e 2 Campionati Italiani, uno tenutosi ad Iseo lo scorso 27 settembre ed a Bari il 12 ottobre.